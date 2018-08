Kurioses Verkehrsrecht in Stuttgart Nicht immer hat Vorfahrt, wer Vorfahrt hat

Von Wolf-Dieter Obst 01. August 2018 - 16:56 Uhr

Wer hat hier Vorfahrt? Die Antwort ist ziemlich überraschend. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eigentlich sind Verkehrszeichen dazu da, klare Regeln für Autofahrer zu schaffen. Doch manchmal ist das überraschend tückisch. Ein Unfall bringt jetzt aber die Straßenverkehrsbehörde ins Schwitzen.

Stuttgart - Man kann nicht gerade sagen, dass die Ford-Fiesta-Fahrerin begriffsstutzig wäre. Aber jetzt weiß sie nicht mehr, wie sie sich verhalten soll, wenn sie das Kaufland-Areal in Mühlhausen verlässt. Soll sie dem anderen Vorfahrt gewähren, obwohl sie Vorfahrt hat? Oder soll sie dem anderen die Vorfahrt nehmen – obwohl sie Vorfahrt hat? Wer jetzt verwirrt ist, der hat das Problem erkannt. Wer es nicht erkannt hat – „der hupt hinter mir“, sagt die 79-Jährige. Sie wurde an dieser Stelle in einen Unfall mit 7500 Euro Schaden verwickelt – vermeintlich unschuldig. Doch jetzt kann selbst die Polizei die Schuldfrage nicht beantworten.