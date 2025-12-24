Kurioses: Riesiger Fettberg in Londoner Kanalisation entdeckt

2 Ekliger Fund: Im Londoner Kanalsystem wurde ein riesiger Fettklumpen entdeckt. Foto: Thames Water/Press Association/dpa

Er soll 100 Meter lang und 100 Tonnen schwer sein: Ein großer Fettklumpen macht sich derzeit im Londoner Kanalsystem breit - und sorgt für eine weihnachtliche Warnung.











London - Ein Klumpen aus verhärtetem Fett, Öl und anderen Abfällen - und das mit einem geschätzten Gewicht von etwa 100 Tonnen: In den Abwasserkanälen im Osten Londons ist ein riesiger Fettklumpen entdeckt worden. Der sogenannte "Fatberg" sei im Stadtteil Whitechapel von Arbeitern gefunden worden und habe etwa eine Länge von 100 Meter, teilte der Wasserversorger Thames Water am Montag mit.