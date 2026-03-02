Kurioses Gerät: Lenovo peilt größtmögliche Bildschirmfläche von Laptops an

Mobil arbeiten und dabei ohne großen Aufwand möglichst viel Bildfläche vor sich haben - dieses Vorhaben treibt die Laptopfirma Lenovo um. Nun zeigt sie ein kurioses Gerät. Das ist nicht das erste Mal.
Barcelona - Der Computerhersteller Lenovo tüftelt an einem Laptop mit doppeltem Monitor. Bei der am Montag startenden Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona stellt das chinesische Unternehmen ein Gerät vor, bei dem der zweite Monitor zunächst auf der Rückseite des Frontmonitors befestigt ist – der Nutzer selbst kann ihn also nicht sehen, aber eine Person, die vor ihm sitzt. Die beiden können sich dann ein Video oder Fotos ansehen, ohne nebeneinanderzusitzen. Das könnte etwa in Verkaufssituationen helfen.