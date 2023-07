Kurioses Event in Oberstenfeld

10 Der Moment vor dem Aufprall... Foto: Werner Kuhnle

Im Oberstenfelder Freibad ist am Samstag ein Wettkampf der besonderen Art ausgetragen worden. Zu Meisterehren kam, wer es am besten im Wasser krachen ließ.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein ungewöhnliches Spektakel hat die Besucher des Mineralfreibads in Oberstenfeld am Samstagnachmittag erwartet. In verschiedenen Altersklassen wurde eine Arschbombenmeisterschaft ausgetragen. Rund 60 Teilnehmer stürzten sich nach Angaben der Gemeinde bei der vierten Auflage des Events vom Ein- und Drei-Meter-Brett ins Becken, um möglich viel Wasser aufzuwirbeln.