Kurioses Event: Finne gewinnt Luftgitarren-WM in der Heimat

Ein Gitarren-Wettbewerb ganz ohne Musikinstrumente? Was unmöglich klingt, ist im finnischen Oulo seit Jahrzehnten Realität. Denn dort findet einmal im Jahr die Luftgitarren-WM statt.
Oulo - Der neue Weltmeister der Luftgitarristen kommt aus Finnland: Aapo "The Angus" Rautio hat den Titel am Freitagabend in seinem Heimatland in der Stadt Oulo gewonnen. Mit dem Sieg von Rautio konnte sich Finnland erstmals seit dem Jahr 2000 wieder den ersten Platz des verrückten Wettbewerbs sichern, wie die Veranstalter mitteilten.