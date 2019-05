1 Der junge Mann betrat am Donnerstagabend das Polizeirevier Waiblingen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein junger Mann bittet die Polizei in Waiblingen um Starthilfe. Dumm nur, dass er keinen Führerschein besitzt und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen steht. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen.

Waiblingen - Was im Kopf dieses jungen Mannes am Donnerstagabend vorgegangen ist, weiß wohl nur er selbst. Gegen 22.15 Uhr betrat der 18-Jährige das Polizeirevier Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und bat dort die Beamten um Starthilfe für sein Auto, das in der Nähe geparkt war.

Die Polizei wollte jedoch erst den jungen Mann überprüfen und forderten seinen Führerschein – dann die Überraschung: Die Beamten stellten fest, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war er laut Polizei mit dem Opel eines Freundes unterwegs, ohne dass dieser davon wusste. Zu guter Letzt wurde dem Mann noch eine Blutprobe entnommen, da der Mann vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Nun muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.