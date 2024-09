Kurioses aus Schleswig-Holstein: Waschbär blockiert Zimmertür – Hausbewohner rufen Polizei

1 Ein Waschbär sorgte für einen Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Martin Wagner/IMAGO/Martin Wagner

Kurioser Einsatz für die Polizei im schleswig-holsteinischen Ratzeburg: Hausbewohner riefen die Beamten, weil ein Waschbär ins Gebäude eingedrungen war und eine Zimmertür blockierte. Die Einzelheiten.











Ein in ein Schlafzimmer eingedrungener Waschbär hat im schleswig-holsteinischen Ratzeburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier habe einen Kleiderschrank ausgeräumt und mit dem Inhalt die Zugangstür blockiert, teilten die Beamten am Montag mit. Die Hausbewohner riefen demnach am Samstagabend die Polizei, weil sie merkwürdige Geräusche aus dem Raum hörten und dessen Tür nicht öffnen konnten.