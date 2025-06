1 Das Spielzeugkrokodil sorgte für einen Polizeieinsatz. Foto: Spangler/Polizeiinspektion Regen/Spangler

Ein Passant ruft die Polizei, weil sich ein Krokodil auf dem Bordstein sonnt – mitten in Regensburg. Doch das vermeintliche Reptil entpuppt sich als ungefährlich.











Link kopiert



Ein Spielzeugkrokodil am Straßenrand hat einen Polizeieinsatz in der Oberpfalz ausgelöst. Ein Passant hatte am Mittwoch die Polizei gerufen, weil sich in Regensburg ein Krokodil auf dem Bordstein sonnte. Auch ein Foto bestätigte den Verdacht, wie die Polizei mitteilte.