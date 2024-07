Kurioses aus Oberfranken: Sex-Puppe in bayerischem See löst Großeinsatz aus

Sex-Puppe in bayerischem See löst Großeinsatz aus

1 Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus – am Ende fanden die Beamten eine achtlos entsorgte Sex-Puppe. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei ist in Oberfranken zu einer Großeinsatz ausgerückt, weil eine Fußgängerin einen leblosen Körper in einem Weiher entdeckt haben will. Dieser Körper entpuppt sich dann aber als Sex-Puppe.











Eine achtlos entsorgte Sex-Puppe hat in Bayern für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Eine Fußgängerin hatte in einem Weiher im oberfränkischen Pödeldorf einen leblosen Körper bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizeiinspektion Bamberg am Samstag mitteilte. Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr seien mit einem Großaufgebot angerückt - konnten jedoch rasch Entwarnung geben.