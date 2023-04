1 Die Elfjährige hatte wohl keine Lust, Gassi mit dem Familienhund zu gehen – und verkaufte ihn kurzerhand. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Ein elf Jahre altes Mädchen aus Niederbayern hat heimlich den Familienhund verkauft – weil sie offenbar keine Lust auf Gassi gehen hatte und zudem ihr Taschengeld aufbessern wollte. Die Einzelheiten.









Offenbar um ihr Taschengeld aufzubessern und weil sie nicht Gassi gehen wollte, hat eine Elfjährige in Niederbayern ohne das Wissen ihrer Eltern den Familienhund an einen Fremden verkauft. Der Vater des Mädchens meldete den Vorfall, wie die Polizeiinspektion Landshut am Mittwoch berichtete.

Das Kind war demnach am Montag mit dem Yorkshire-Terrier in Essenbach nördlich von Landshut spazieren gegangen, hatte aber offenbar keine Lust darauf. Das Mädchen habe den Hund kurzerhand einem Unbekannten für mehrere Hundert Euro angeboten und das Geld an sich genommen.

Der Vater habe von dem Verkauf erfahren, als seine Tochter ohne Hund nach Hause gekommen sei. Die Polizei konnte dem Mann allerdings nicht helfen und riet ihm, nach dem Käufer zu suchen und zivilrechtliche Schritte einzuleiten.