Kurioses aus Mittelfranken: Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Hirte mit Schaf

Viele Menschen stellen zu Weihnachten Krippen zu Hause auf. Dumm nur, wenn die Protagonisten täuschend echt aussehen.
Durch ihre eigene Weihnachtskrippe hat sich eine Frau in Mittelfranken selbst an der Nase herumgeführt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Beamte rückten aus, nachdem die Betroffene auf ihrer privaten Überwachungskamera einen Fremden in ihrem Haus im Landkreis Erlangen-Höchstadt vermutet und den Notruf gewählt hatte. Vor Ort hieß es dann allerdings: Keine Spuren, keine Flucht, kein Diebesgut – dafür eine sehr fromme Aura.