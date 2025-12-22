Kurioses aus Mittelfranken: Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Hirte mit Schaf
Der vermeintliche Einbrecher entpuppte sich als eine Hirtenfigur. Foto: --/Polizeipräsidium Mittelfrank/--

Viele Menschen stellen zu Weihnachten Krippen zu Hause auf. Dumm nur, wenn die Protagonisten täuschend echt aussehen.

Durch ihre eigene Weihnachtskrippe hat sich eine Frau in Mittelfranken selbst an der Nase herumgeführt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Beamte rückten aus, nachdem die Betroffene auf ihrer privaten Überwachungskamera einen Fremden in ihrem Haus im Landkreis Erlangen-Höchstadt vermutet und den Notruf gewählt hatte. Vor Ort hieß es dann allerdings: Keine Spuren, keine Flucht, kein Diebesgut – dafür eine sehr fromme Aura.

 

Der Übeltäter entpuppte sich am Samstag als hölzerner Krippenhirte mit Schaf, frisch umdekoriert und direkt vor der Kamera platziert. Die Hausbesitzerin erinnerte sich daraufhin schlagartig daran, dass sie kurz vor dem Verlassen des Hauses die Krippe umgestellt hatte. Die Frau reagierte ebenso erleichtert wie beschämt und entschuldigte sich bei den Beamten für die Verwirrung. Die Polizisten hingegen sagten, man soll bei einem Verdacht lieber einmal zu oft den Notruf wählen, als einen Einbruch zu übersehen.

 