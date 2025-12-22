Kurioses aus Mittelfranken: Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Hirte mit Schaf

Der Übeltäter entpuppte sich am Samstag als hölzerner Krippenhirte mit Schaf, frisch umdekoriert und direkt vor der Kamera platziert. Die Hausbesitzerin erinnerte sich daraufhin schlagartig daran, dass sie kurz vor dem Verlassen des Hauses die Krippe umgestellt hatte. Die Frau reagierte ebenso erleichtert wie beschämt und entschuldigte sich bei den Beamten für die Verwirrung. Die Polizisten hingegen sagten, man soll bei einem Verdacht lieber einmal zu oft den Notruf wählen, als einen Einbruch zu übersehen.