Mann will mit Urin seiner Frau Polizei in Irre führen

Polizeibeamten kontrollieren den Mann. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Polizeibeamte kontrollieren den 33-jährigen Fahrer eines Kleinlasters im Kreis Ansbach. Als er eine Urinprobe abgeben soll, will der Mann die Beamten täuschen. Die Einzelheiten.









Mit dem Urin seiner Frau hat ein 33 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters im Landkreis Ansbach in Mittelfranken die Polizei bei einem Drogen-Schnelltest täuschen wollen. Der Mann wurde von einer Streife in Weidenbach angehalten, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.