Kurioses aus Mittelfranken: Geldregen auf Bundesstraße – ehrliche Finderin rettet Wirtin

Eine Frau fährt mit ihrem Wagen in Franken über eine Bundesstraße, als sie plötzlich eine Wolke aus Geldscheinen entdeckt. Sie reagiert schnell – wie auch die Verursacherin.
Ein Geldregen auf einer Bundesstraße in Mittelfranken hat der Polizei einen ungewöhnlichen Einsatz beschert – und der Verursacherin aufregende Minuten. Eine Autofahrerin habe am Dienstagabend auf der B470 bei Uehlfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) eine „Wolke von Geldscheinen“ entdeckt und sich bei den Beamten gemeldet, teilte die Polizei mit. Viele Scheine lägen jetzt auf der Fahrbahn.