Coronavirus in Baden-Württemberg In dieser Woche kaum Erstimpfungen in Arztpraxen

Die Erwartung der Patienten und der Druck auf die Arztpraxen ist gestiegen, seit die Impfpriorisierung dort am Montag aufgehoben worden ist. Nur wird es aufgrund des Impfstoffmangels und vorgesehener Zweitimpfungen in dieser Woche dort so gut wie keine Erstimpfungen geben.