Kurioses aus Lindau: Darth Vader auf Streifzug: Polizei stoppt kostümierten Mann

1 Der Mann trug eine Darth-Vader-Maske (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Nicht in einer weit, weit entfernten Galaxis, sondern in Lindau am Bodensee sorgt ein scheinbarer Bösewicht für Aufsehen. Mehrere Anrufer melden einen maskierten Mann bei der Polizei.











Wegen eines Mannes mit Darth-Vader-Maske und schwarzer Latexkleidung haben Zeugen in Lindau am Bodensee die Polizei gerufen. Ein Anrufer meldete am Sonntagabend den Mann im auffälligen Kostüm, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf habe die Polizei eine Meldung über eine mit einer Mülltüte bekleidete Person erreicht.