5 Der 21-Jährige landete mit seinem Auto im Gleisbett. Foto: SDMG/Kohls

Ein 21-Jähriger lässt sich von einem Navi in Leinfelden leiten, biegt allerdings zu früh ab und landet im Gleisbett der Stadtbahn. Die Feuerwehr muss das beschädigte Auto bergen.

Leinfelden-Echterdingen - Ein 21 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend mit seinem Mercedes im Gleisbett der Stadtbahn in Leinfelden (Kreis Esslingen) gelandet. Der 21-Jährige ließ sich zuvor von einem Navigationsgerät leiten, bog allerdings zu früh ab.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann aus Stuttgart kurz vor 23 Uhr im Meisenweg in Richtung Ortsmitte unterwegs. Von seinem Navigationsgerät geleitet, wollte er eigentlich nach links in den Elsterweg abbiegen. Dabei bog er versehentlich zu früh ab und fuhr auf die Bahngleise zwischen dem Elsterweg und der Max-Lang-Straße. Der Mercedes schlitterte noch circa 20 Meter weiter auf den Schienen in Richtung Hohenheimer Straße, wo er schließlich zum Stillstand kam.

Dabei wurde der Unterboden des Mercedes beschädigt. Die Gleise wurden gesperrt, das Auto musste von der Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, die mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz war, mittels einer Seilwinde von den Gleisen gezogen werden. Die Gleissperrung konnte gegen 23.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Schaden am Mercedes kann noch nicht beziffert werden.