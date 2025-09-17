Kurioses aus Karlsruhe: 14-Jähriger flieht mit Omas Auto vor Polizei

Der 14-Jährige entwendete ersten Ermittlungen zufolge am Dienstagmorgen den Autoschlüssel seiner Oma und fuhr dann mit dem Wagen los. Nach etwa einer Stunde meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. An einer roten Ampel sollte der Jugendliche kontrolliert werden, doch plötzlich beschleunigte er und flüchtete. Nach kurzer Zeit stellte er den Wagen ab und rannte zu Fuß über einen Spielplatz davon. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.