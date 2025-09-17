Kurioses aus Karlsruhe: 14-Jähriger flieht mit Omas Auto vor Polizei

Schnell den Schlüssel geschnappt und dann mit Omas Auto losgedüst: Rund eine Stunde fährt ein Jugendlicher bei einer Spritztour durch Karlsruhe. Dann bemerkt ihn eine Zeugin.
Mit dem Wagen seiner Großmutter ist ein 14-Jähriger in Karlsruhe vor der Polizei davongefahren. Nach Angaben der Polizei soll er während seiner Flucht mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben: Der Jugendliche geriet ins Schlingern, fuhr teils in die Gegenspur und soll Fahrzeuge unter anderem im Bereich eines Fußgängerüberwegs mit hoher Geschwindigkeit überholt haben.