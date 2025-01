Kurioses aus Iserlohn: Mann entdeckt Fremden in seinem Bett

1 Den Fremden machte die Polizei nicht mehr ausfindig. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Überraschung im Schlafzimmer: Ein Mann trifft in Nordrhein-Westfalen auf einen ungebetenen Gast in seiner Wohnung und informiert die Polizei. Der Vorfall nimmt eine unerwartete Wendung.











Link kopiert



Ein Mann ist in Iserlohn in Nordrhein-Westfalen von einem ungebetenen Gast in seinem Bett überrascht worden. Der 50-Jährige sei zuvor mehrere Tage nicht in seiner Wohnung gewesen, erklärte die Polizei. Bei seiner Rückkehr am Morgen habe er den schwarz gekleideten, etwa 30 Jahre alten Unbekannten in seinem Bett entdeckt. Er schmiss den Fremden raus und informierte die Polizei.