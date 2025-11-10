Kurioses aus Hessen: Unbekannter steckt 24-Jährigem in Kneipe hunderte Euro ins Hemd

1 Der 24-Jährige war nach dem Kneipenbesuch um hunderte Euro reicher. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

Ein 24-Jähriger ist in einer Kneipe in Hessen unverhofft beschenkt worden. Ein Unbekannter steckte ihm hunderte Euro ins Hemd. Die Polizei sucht nun nach dem Gönner.











Ein 24-Jähriger hat in Gelnhausen den lukrativsten Kneipenbesuch seines Lebens erlebt: Ein Unbekannter steckte dem Mann mehrere hundert Euro Bargeld in sein Hemd, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Der Empfänger der unerwarteten Geldspende fragt sich nun, ob das Absicht war oder ein Versehen - die Polizei stellte das Geld zunächst einmal sicher.