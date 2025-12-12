Kurioses aus Frankreich: Frau kracht mit Auto in Hallenbadbecken

Ein Fahrfehler auf dem Parkplatz endet im Schwimmbecken: In Südfrankreich versinkt ein Auto samt Insassen im Hallenbad. Wie Bademeister und ein Schwimmer reagieren.
Nach einem ungeschickten Rangiermanöver auf dem Parkplatz eines Hallenbades in Südfrankreich ist eine Frau mit ihrem Auto im großen Schwimmbecken des Bades gelandet. Nach einem Fahrfehler habe das Auto am Donnerstagabend zunächst einen Zaun und dann die Fensterfront des Bades durchbrochen und sei im Wasser versunken, teilte die an der Côte d’Azur gelegene Stadt La Ciotat mit.