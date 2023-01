1 Bei der angeblich Fremden im Bett handelte es sich um die Partnerin des Anrufers. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Westend61/Anastasiya Amraeva

Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht. Aber dann geschehen sie doch. In Süßen (Landkreis Göppingen) hat ein Mann am Freitag bei der Polizei angerufen, weil er eine angeblich fremde Frau in seinem Bett entdeckt hatte. Das berichten die Beamten.

Eine Streife nahm sich der delikaten Angelegenheit an und machte sich gegen 12.30 Uhr auf den Weg in den Fichtenweg. Dort angekommen, war die Verblüffung groß. Die vermeintlich Unbekannte war gar keine Fremde. Im Gegenteil: Sie war mit den Räumlichkeiten sehr vertraut. Die Frau war die Lebensgefährtin des 56-Jährigen. Dieser war allerdings so betrunken, dass er seine Partnerin nicht wiedererkannte.

Als die Polizisten dies aufklären konnten, setzte der Mann noch einen drauf: Er suchte einen Socken und wollte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Daraufhin beendeten die Beamten den Einsatz.