Kurioses aus China: Zoll erwischt Mann mit 104 Schlangen in Hosentaschen

1 Chinesische Zollbeamte haben einen Mann mit mehr als 100 Schlangen in seinen Hosentaschen ertappt (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein Mann will in Südchina den Zoll passieren - so wie viele andere an dem Tag. Doch die Beamten ziehen ihn raus und machen eine aufregende Entdeckung.











Der chinesische Zoll hat mehr als 100 Schlangen beschlagnahmt, die ein Reisender in mehreren Hosentaschen nach Festlandchina bringen wollte. Der Mann sei den Beamten im Hafen Futian am Übergang von der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zur südchinesischen Großstadt Shenzhen ins Netz gegangen, wie die Behörde mitteilte. Bei der Kontrolle fanden die Zöllner demnach in dessen Hosentaschen sechs zugeklebte Stoffsäcke, in denen sich zahlreiche bunte Schlangen tummelten.