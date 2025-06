Kurioses aus Bayern: Verdächtiges Paket entpuppt sich als süße Überraschung

1 Die Polizei wurde wegen eines verdächtigen Pakets gerufen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

In Mittelfranken bekommt ein Ehepaar ein verdächtiges Paket und ruft die Polizei. Ein Großeinsatz läuft an. Am Ende herrscht Verblüffung.











Ein Ansbacher Ehepaar hat wegen eines verdächtigen Pakets die Polizei gerufen - am Ende entpuppte sich die vermeintliche Bombe jedoch als süße Überraschung. Ein 46-jähriger Mann und seine 55-jährige Frau hatten am Dienstag unerwartet ein röhrenförmiges Paket bekommen, bei dem kein Absender erkennbar war. Sie deponierten es vorsorglich auf dem Balkon und riefen die Polizei. Nachdem ein Sprengstoffhund uneindeutig reagiert hatte, lief ein größerer Einsatz an. „Rettungsdienst, Feuerwehr und von uns etliche Streifen - da steht alles bereit dann“, schilderte ein Polizeisprecher.