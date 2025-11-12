Kurioses aus Bayern: Hündin fährt allein S-Bahn – Polizei lockt mit Würstchen

1 Die Hündin Bella begab sich auf Entdeckungsreise. Foto: --/Polizeiinspektion Dachau/dpa/--

Auf Solo-Tour in der S-Bahn: Die vierjährige Hündin Bella büxt von Zuhause aus und möchte raus in die weite Welt. Erst mit viel Geduld und einem Trick lässt sie sich einfangen.











Eine vierjährige Hündin hat in Oberbayern einen kleinen Ausflug auf eigenen Pfoten unternommen und ist allein mit der S-Bahn gefahren. Bella, ein Mischling aus Beagle, Labrador und Collie, war laut Polizei am Dienstag aus ihrem Garten in Bergkirchen (Landkreis Dachau) ausgebüxt und am nahegelegenen Bahnhof selbstständig in eine S-Bahn nach Schwabhausen (Landkreis Dachau) eingestiegen.