Kurioses aus Bayern: Hündin fährt allein S-Bahn – Polizei lockt mit Würstchen
Die Hündin Bella begab sich auf Entdeckungsreise. Foto: --/Polizeiinspektion Dachau/dpa/--

Auf Solo-Tour in der S-Bahn: Die vierjährige Hündin Bella büxt von Zuhause aus und möchte raus in die weite Welt. Erst mit viel Geduld und einem Trick lässt sie sich einfangen.

Eine vierjährige Hündin hat in Oberbayern einen kleinen Ausflug auf eigenen Pfoten unternommen und ist allein mit der S-Bahn gefahren. Bella, ein Mischling aus Beagle, Labrador und Collie, war laut Polizei am Dienstag aus ihrem Garten in Bergkirchen (Landkreis Dachau) ausgebüxt und am nahegelegenen Bahnhof selbstständig in eine S-Bahn nach Schwabhausen (Landkreis Dachau) eingestiegen.

 

Dort stieg die tierische Tramperin aus und spazierte über den Parkplatz eines Supermarkts. Anwohner versuchten, die neugierige Hündin einzufangen – zunächst vergeblich. Erst mithilfe eines Wiener Würstchens und etwas Geduld schaffte es eine Polizistin, Bella zu überzeugen, sich eine Leine anlegen zu lassen. 

Über ein Haustierregister wurde laut Polizei die Besitzerin ermittelt, die ihre Hündin dankbar in Empfang nahm. Bella durfte bis dahin noch einen kurzen Zwischenstopp im Streifenwagen einlegen – als wohl ungewöhnlichster Fahrgast des Tages.

 