Kurioses aus Bayern: Betrunkener Autofahrer baut Unfall – 20 Häuser ohne Strom

1 Mit 1,5 Promille Alkohol im Blut, hat ein Mann in Bayern einen Unfall gebaut. Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und kracht unter anderem gegen einen Stromkasten. Mehrere Haushalte sind danach ohne Strom. Ein Bekannter verhilft dem Mann nach dem Unfall beinahe zur Flucht.











Ein 35-Jähriger ist im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz betrunken mit dem Auto gegen einen Stromkasten gefahren. Nach Angaben der Polizei fiel deswegen in 20 Haushalten der Strom aus. Demnach kam der 35-Jährige am Donnerstagabend in Bodenwöhr von der Straße ab, prallte gegen einen Zaun, den Stromkasten und eine Straßenlaterne.