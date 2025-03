Kurioser Vorfall in Weissach im Tal: Verwirrter Mann springt auf Straße und bedroht Autofahrer

Kurioser Vorfall in Weissach im Tal

1 Die Polizei brachte den verwirrten Mann in eine Spezialklinik (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Gleich mehrmals springt ein 44-Jähriger auf eine Straße in Weissach im Tal und stößt laute Drohungen gegen die Autofahrer aus. Auch die hinzugerufenen Polizisten bedroht und beleidigt er.











Link kopiert



Es war eine kuriose und zugleich gefährliche Situation, die sich am Freitagabend in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) abgespielt hat. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 44-jähriger Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, auf der Strecke zwischen Gartenstraße und Kelterweg lauthals mehrere Drohungen von sich gegeben.