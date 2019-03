Passagierin vergisst Baby an Flughafenterminal

Kurioser Vorfall in Saudi-Arabien

1 Das Flugzeug war auf dem Weg nach Kuala Lumpur, als es die ungeplante Rückkehr antreten musste. (Symbolbild) Foto: dpa

Nach dem Start eines Flugs der Airline Saudia bemerkt eine Passagierin, dass sie ihr Baby am Abflugterminal vergessen hat. Die Flugsicherheit ist sich zunächst unsicher, ob die Maschine umkehren darf.

Dschidda - Ein kurioser Vorfall auf einem Flug der Saudi Arabian Airline sorgt für Schlagzeilen: Einer Passagierin ist nach dem Start der Boeing 787 von Dschidda, das rund 90 Kilometer westlich von Mekka liegt, ins malaysische Kuala Lumpur aufgefallen, dass sie ihr Baby am Flughafenterminal vergessen hat.

Wie die Nachrichtenseite gulfnews.com berichtet, wendete sich die saudische Frau nach dem Start vom König-Abd-al-Aziz-Flughafen an die Kabinencrew, die daraufhin den Piloten verständigte. Als dieser dem Tower in Dschidda die Situation schilderte, sorgte dies zunächst für Verwirrung.

„Möge Gott uns beistehen, können wir zurückkommen oder wie sieht es aus?“, fragt der Pilot demnach die Flugsicherheit. Einen solchen Vorfall hatte es bis dahin nicht gegeben und somit gab es auch kein Sicherheitsprotokoll, dass Maßnahmen dafür vorschreibt. Der Tower bittet den Piloten um erneute Bestätigung der Situation. Der Pilot antwortet: „Wie bereits erwähnt, eine Passagierin hat ihr Baby am Terminal gelassen und weigert sich, den Flug fortzusetzen.“

Das Gespräch zwischen Bodenpersonal und Pilot wurde aufgezeichnet und bei Youtube hochgeladen:

Daraufhin beraten sich die Mitarbeiter im Tower. Nach einiger Zeit folgt die erlösende Nachricht: Das Flugzeug darf umkehren.

Ganz so selbstverständlich ist das nicht: Flugzeuge dürfen normalerweise nur bei einem triftigen Grund wie einem medizinischen Notfall oder einem technischen Defekt umkehren.

Der Hartnäckigkeit des Piloten ist es zu verdanken, dass das Flugzeug doch zurück nach Dschidda fliegen durfte. Für seine Reaktion erhielt er vielfaches Lob in den Youtube-Kommentaren unter dem Video.

Der Vorfall erinnert stark an de Film „Kevin – Allein zu Haus“ in dem die Familie McCallister ihren Sohn Kevin auf dem Flug in den Weihnachtsurlaub nach Paris daheim vergisst. Auch hier fällt der Mutter das Malheur erst nach dem Start auf.

Im Film aus dem Jahr 1990 kehrt das Flugzeug übrigens nicht deswegen um. Mutter Kate McCallister muss sich von Frankreich aus zurück zu ihrem Sohn kämpfen.