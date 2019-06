1 Das Auto des 70-Jährigen steckte über Stunden in der Waschanlage fest. (Symbolbild) Foto: Heinz Heiss

Ein 70-Jähriger fährt in einem Ort in Rheinland-Pfalz mit seinem Auto in eine Waschanlage. Als sich das Fahrzeug verkeilt und feststeckt, verschwindet der Mann einfach.

Hildesheim - Ein 70-Jähriger hat in Hillesheim in Rheinland-Pfalz sein Auto in einer Waschanlage festgefahren und den Wagen anschließend einfach zurückgelassen. Der Senior verkeilte sein Auto am Samstag in der Waschanlage einer Tankstelle dermaßen, dass er nicht mehr vor oder zurück kam, wie die Polizei in Wittlich am Sonntag mitteilte. Daraufhin bestellte er sich ein Taxi und verließ das Gelände, um in der Nähe einen privaten Termin wahrzunehmen.

Taxifahrer bringt Tankstellen-Mitarbeiter den Autoschlüssel

Die Mitarbeiter der Tankstelle ließ er staunend zurück, schrieb die Polizei. Damit nicht genug: Der Taxifahrer brachte kurz darauf den Autoschlüssel des Mannes, weil die Angestellten sich um dessen Wagen kümmern sollten. Erst nach neun Stunden kam der 70-Jährige zurück zu seinem Wagen, der immer noch verkeilt in der Waschanlage festhing. Als er versuchte, an der Anlage herumzuschrauben, um den Pkw frei zu bekommen, schritten die Angestellten ein.

Das Auto wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Auf den 70-Jährigen kommen nun erhebliche Folgekosten zu.