Kurioser Vorfall in Ludwigsburg: Mercedes gestohlen und mitten auf Fahrbahn abgestellt

1 Unbekannte haben in Ludwigsburg einen Mercedes gestohlen und anschließend auf mitten auf der Fahrbahn abgestellt (Symbolfoto). Foto: imago/STPP

Die Polizei ermittelt zu einem kuriosen Vorfall in Ludwigsburg. Dort wird ein Mercedes gestohlen. Später wird das Fahrzeug verlassen vor einer Einmündung gefunden.











Link kopiert



In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Ludwigsburg einen gelb-goldenen Mercedes gestohlen. Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben am Fahrbahnrand der Oderstraße geparkt. Am Samstagabend meldeten dann mehrere Anrufer gegen 21 Uhr einen verlassen stehenden Wagen in der Marbacher Straße in Richtung Innenstadt. Der Wagen stand kurz vor der Einmündung zur Bottwartalstraße.