Fellbach - Augen auf beim Hasenkauf: Eine vermeintlich harmlose Plauderei über den möglichen Erwerb eines Haustiers ist am Montagnachmittag in eine handgreifliche Auseinandersetzung gemündet. Schauplatz war ein Zoogeschäft an der Stuttgarter Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), in dem ein Vater für seine Tochter einen Hasen kaufen wollte. Der 46-Jährige haderte noch mit sich, ob er wegen einer artgerechteren Tierhaltung nicht besser gleich zwei Langohren mitnehmen sollte. In das Beratungsgespräch mit dem Fachpersonal mischte sich dann allerdings eine Kundin ein, die den Dialog offenbar mitbekommen hatte – und wohl nicht recht zufrieden mit dem Gedankenaustausch des Haseninteressenten und des Verkäufers war.

Der Mann wird im Gesicht verletzt

Als der Familienvater sein Handy nahm, um, wie er den Umstehenden zur Kenntnis gab, bei seiner Tochter rückzufragen, eskalierte die Lage: Die 30-jährige Kundin schlug ihm das Telefon kurzerhand aus der Hand. Dabei wurde der Mann leicht im Gesicht verletzt. Die genaue Motivation für diese Tat blieb unklar, möglicherweise habe die Frau vermutet, dass der Mann sie fotografieren wolle, erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Das Handy jedenfalls fiel zu Boden und ging kaputt. Der Schaden am Mobiltelefon dürfte bei 300 Euro liegen. Die herbeigerufene Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Pech für die Tochter: Nach Polizeierkenntnissen wartet der Hase noch auf einen Käufer.