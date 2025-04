Schreck am frühen Morgen in Königsfeld: Als ein Anwohner am Donnerstag gegen 5.30 Uhr mit seinem Auto zur Arbeit fahren wollte, fand er darin plötzlich eine nackte Frau vor.

Ziemlich überrascht war ein 55-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen, als er gegen 5.30 Uhr in sein Auto einsteigen wollte. Darin fand er eine Fremde vor, die noch dazu vollkommen entkleidet war.

Den kuriosen Vorfall im Harald-Gormsen-Weg in Königsfeld bestätigt Daniel Brill von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Seinen Angaben zufolge wollte der Anwohner mit seinem Auto, das unverschlossen in einer ebenfalls unverschlossenen Garage stand, zur Arbeit fahren. Dabei entdeckte er die ihm vollkommen unbekannte nackte Frau, die offenbar über Nacht Zuflucht in dem Wagen gesucht hatte.

Lesen Sie auch

Wie genau sie in das Auto kam, was die Gründe waren und wer die Frau ist – zu all diesen Fragen kann Brill vorerst keine Angaben machen. Denn die Frau selbst war am Donnerstag nicht in der Verfassung, Fragen der hinzugerufenen Polizisten zu beantworten. Hintergründe und Identität der Frau liegen daher bislang im Dunkeln.

Frau kommt ins Krankenhaus

Da sich der 55-Jährige und die Frau bislang nicht kannten, liegt aus Sicht des Polizeisprechers nahe, dass sie sich das Auto nicht gezielt ausgesucht hat. Brill geht von einem psychischen Ausnahmezustand aus. Die Frau wurde in der Folge auch in ein Krankenhaus gebracht, schildert der Polizeisprecher. Verletzt ist sie jedoch nicht.

Polizei wird vermutlich nicht tätig

Polizeisprecher Brill geht nicht davon aus, dass in der Sache weiter ermittelt wird. Ein Straftatbestand ist aus seiner Sicht nicht erkennbar. „Es ist zum Beispiel nicht davon auszugehen, dass die Frau etwas stehlen wollte“, erklärt Brill. Allenfalls von Hausfriedensbruch wäre auszugehen – damit die Polizei dazu in Ermittlungen einsteigt, müsste jedoch erst Anzeige gegen die Frau erstattet werden.

„Deshalb steht eher die medizinische Seite im Vordergrund“, erklärt Brill – nämlich die Sorge um die gefundene Frau und eine gegebenenfalls notwendige Behandlung.