1 Ein 28-Jähriger hat die Polizei in Heimerdingen beschäftigt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 28-Jähriger setzt sich betrunken hinter das Steuer seines Autos. Die Fahrt endet an einem Laternenmast. Die Polizei kann den Mann letztlich stellen, doch der Mann leistet heftigen Widerstand.

Ditzingen-Heimerdingen - Weil er sich nach einem Verkehrsunfall nicht den Regeln entsprechend verhalten hat, muss ein 28 Jahre alter Mann mit einer langen Reihe von Anzeigen rechnen – unter anderem wegen Unfallflucht.

Zunächst war der Fahrer eines VW am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße von Ditzingen-Heimerdingen in Richtung Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Kurz nach dem Ortsausgang verlor er die Kontrolle über das Auto, das nach links von der Fahrbahn abkam und bei der Max-Planck-Straße gegen einen Laternenmasten prallte. Der 28-Jährige, der keinen Führerschein hat, ließ das Auto stehen und verließ den Unfallort. Eine Zeugin rief die Polizei, ein zweiter Beobachter verfolgte den Flüchtenden, verlor ihn aber in Heimerdingen aus den Augen. Polizisten machten den Mann schließlich in einem Haus in der Weissacher Straße ausfindig.

Der 28-Jährige wird gefesselt ins Krankenhaus gebracht

Damit nicht genug: Wegen offensichtlicher Alkoholisierung sollte der Verdächtige zur Blutentnahme mitgenommen werden. Dabei leistete der 28-Jährige laut der Polizei so heftigen Widerstand, dass die Beamten ihn gefesselt ins Krankenhaus bringen mussten. Dabei wurden sie auch noch heftig beleidigt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 5000 Euro, das Auto wurde abgeschleppt. Schlusssatz im Polizeibericht: „Der 28-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.“