Schwerer Unfall in Bad Cannstatt Mann wird von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagabend wird in Bad Cannstatt ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann zieht sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Im Stadtbahnverkehr kommt es in der Folge zu Ausfällen.