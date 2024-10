Kurioser Verkehrsverstoß: Bußgeld für geblitztes Krümelmonster bezahlt

1 Das Bußgeld für das geblitzte "Krümelmonster" wurde bezahlt. (Archivbild) Foto: Polizei Dortmund

Eine Blitzer schoss auf der A45 bei Dortmund ein ungewöhnliches Foto. Ist es das «Krümelmonster»? Die Frage, wer hinter dem Lenkrad gesessen hat, ist zwar offen - der Fall nun aber erledigt.











Link kopiert



Dortmund - Für das geblitzte "Krümelmonster" auf der A45 bei Dortmund ist das Bußgeld bezahlt worden. Der Polizei war Mitte September ein Fahrer oder eine Fahrerin mit einem lustigen Kostümkopf am Steuer in die Radarfalle gegangen. Das Foto des mobilen Blitzers zeigte eine große Ähnlichkeit mit dem Krümelmonster aus Kindersendungen. Elf Stundenkilometer zu schnell plus Kostümierung ergaben ein Bußgeld von 40 Euro.