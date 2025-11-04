Kurioser Verkehrsunfall: Verunglückter Porsche in Parkhaus geborgen – Unfallursache bekannt

Am Montagnachmittag fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Porsche versehentlich in eine Betonwand der Ludwigsburger Rathaustiefgarage. Laut Polizei hatte er Gas und Bremse verwechselt.
Am Tag nach dem außergewöhnlichen Unfall in der Rathausgarage Ludwigsburg sprang der ramponierte Porsche 911 Carrera ohne große Probleme an. Zwar war das Heck komplett verbeult, die Leuchten und Seitenspiegel hingen nur noch an einzelnen Kabeln, doch das Luxusauto war noch fahrtüchtig. Ein paar Holzrampen reichten aus, um den Porsche aus dem Lüftungsschacht herauszufahren, in dem er am Montagnachmittag gelandet war. Daraufhin konnte er abgeschleppt werden.