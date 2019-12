Navi lotst Pizzaboten in einen Teich

Kurioser Unfall in Winnenden

1 Die Polizei wurde am Mittwoch zu einem kuriosen Einsatz nach Winnenden gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Pizzabote ist am Mittwoch in Winnenden unterwegs. Als er sich zu sehr auf sein Navigationsgerät konzentriert, fährt er plötzlich vier Stufen hinunter und landet in einem Teich.

Winnenden - Ein 24 Jahre alter Pizzabote ist am Mittwochabend in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) mit seinem Auto in einem Teich gelandet. Er hatte sich wohl zu sehr auf sein Navi verlassen.

Wie die Polizei meldet, war der 24-Jährige gegen 19.15 Uhr in der Silberpappelstraße in Richtung Oleanderweg unterwegs. Kurz vor dem Seerosenweg lotste ihn sein Navigationsgerät nach rechts. Weil der 24-Jährige stark auf die Navigationsansage fixiert war, bemerkte er nicht, dass auf der rechten Seite kein befahrbarer Weg war und fuhr die vier Stufen in den Teich hinunter.

Als der Golf komplett im Wasser stand, wollte der 24-Jährige rückwärts aus dem Teich fahren, dabei fuhr er sich auf den Treppen vollends fest. Am Golf entstand nur relativ geringer Sachschaden. Der Schaden an den Treppen und im Teich muss noch geklärt werden.