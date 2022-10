1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 15 000 Euro. Foto: Pixabay

Weil sie an der Schranke zu weit vom Automaten entfernt steht, lehnt sich eine Frau aus der offenen Autotür, um ein Parkticket zu ziehen. Dabei löst sich die Bremse.















Bei einem Unfall in einer Ditzinger Hoteltiefgarage ist am Mittwochabend eine 58-Jährige verletzt worden. Die Frau wollte mit ihrem Hyundai, in dem auch ein 80-jähriger Beifahrer saß, in die Tiefgarage in der Gerlinger Straße einfahren. Wie die Polizei vermutet, war sie dabei nicht nahe genug an den Ticketautomaten herangefahren und konnte diesen aus ihrem Wagen nicht erreichen. Um ein Ticket zu ziehen, öffnete sie deshalb die Autotür und lehnte sich hinaus. Dabei löste sie wahrscheinlich die Bremse und der Hyundai setzte sich in Bewegung.

Garagentor durchbrochen

Er stieß gegen eine Tiefgaragenwand, durchbrach das Garagentor und kollidierte schließlich noch mit zwei weiteren Fahrzeugen. Die 58-Jährige wurde zwischen Autotür und Fahrzeug eingeklemmt, Ersthelfer konnte sie und ihren Beifahrer jedoch schnell befreien. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um die leicht verletzte Frau. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.