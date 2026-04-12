Kurioser Unfall in Schorndorf: Zwei Autofahrer im Streit – Biker schlägt zu
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Ein Motorradfahrer ist in Schorndorf durch den Streit von zwei Autofahrern zu Schaden gekommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker

Ein Autofahrer in Schorndorf ärgert sich über einen anderen Autofahrer, was einen Dominoeffekt auslöst. Am Ende kassiert der Mann Schläge von einem Biker. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Gmünder Straße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Samstag um die Mittagszeit der Fahrer eines Audi über einen anderen Autofahrer geärgert. Dieser war nach den Angaben der Polizei unmittelbar vor dem Auto des 46-Jährigen von der Hohenstaufenstraße in Richtung Stadtmitte abgebogen, weshalb der 46-Jährige sein Auto stark abbremsen musste.

 

Daraufhin wollte der Ausgebremste seinem Ärger Luft machen und diesen Autofahrer zur Rede stellen, teilt die Polizei mit. Dazu öffnete der 46-Jährige die Fahrertüre, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein 42-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Audi gefahren war, wollte zu diesem Zeitpunkt den Audi überholen und stieß gegen die aufgehende Fahrertür.

Er stürzte und das Motorrad prallte gegen den auf der Gegenspur stadtauswärts fahrenden Audi eines 40-Jährigen. Danach stand der zu Fall gekommene, beim Unfall leicht verletzte Motorradfahrer auf und schlug den 46-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 0 71 81/20 40 in Verbindung zu setzen.

 