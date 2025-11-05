Am Montag hatte ein 90-Jähriger seinen Porsche im Lüftungsschacht der Ludwigsburger Rathausgarage versenkt. Er selbst will auch in Zukunft noch Auto fahren, sein Sohn sieht das anders.
Am Dienstagnachmittag steht ein 90-jähriger Mann in der Rathausgarage Ludwigsburg. Direkt vor ihm wird sein beschädigter Porsche abgeschleppt. Es ist das Auto, mit dem er am Vortag rückwärts durch die Wand der Tiefgarage geschossen war. Der Unfallfahrer bleibt anonym, doch er erzählt, wie es zu dem spektakulären Crash kam – und warum er trotz seines Alters weiter Autofahren will.