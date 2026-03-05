Kurioser Unfall in Kressbronn: Vom Beifahrersitz ausgeparkt – 84-Jährige baut Unfall

Dabei hing ihr Fuß den eigenen Angaben nach am Gaspedal fest. Sie fuhr zunächst rückwärts gegen einen Wagen und dann nach vorn gegen einen weiteren Wagen. Der Fahrer des zweiten Autos stand in dem Moment neben seinem Fahrzeug und rettete sich durch einen Sprung über eine Mauer. Er und die Seniorin wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt. Gegen die Dame wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.