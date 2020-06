Kurioser Unfall in Heidenheim

1 Ein Eichhörnchen hat in Heidenheim eine unheilvolle Kettenreaktion ausgelöst. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Eichhörnchen sitzt auf einer Straße in Heidenheim. Als ein Autofahrer das Tier bemerkt, macht er eine Vollbremsung – und löst somit eine Kettenreaktion aus, die zu einem Auffahrunfall führt.

Heidenheim an der Brenz - Mit einer Vollbremsung hat ein Autofahrer in Heidenheim an der Brenz einem Eichhörnchen wohl das Leben gerettet - und dabei einen Auffahrunfall verursacht.

Fünf dem Auto des Mannes nachfolgende Fahrzeuge mussten bremsen, wie die Polizei mitteilte. Dem 18 Jahre alten Fahrer des letzten Autos sei das am Samstagabend nicht mehr gelungen, er fuhr auf das vor ihm haltende Auto eines 84-Jährigen auf.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 8000 Euro.