3 Die Einsatzkräfte zogen das Auto aus der Waschanlage. Foto: KS-Images.de/Patrick Rörig

Ein 86-Jähriger hat in Erdmannhausen einen ungewöhnlichen Unfall gebaut. Die Ursache ist noch unbekannt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kurioser Unfall an einer Tankstelle in Erdmannhausen: Ein Senior steckte mit seinem Auto in der Waschanlage fest, die Feuerwehr rückte an, um ihn zu befreien. Was war geschehen? Um kurz nach 9 Uhr am Dienstagvormittag kam der 86-Jährige in die Aral-Tankstelle an der Marbacher Straße und bezahlte für eine Autowäsche, danach fuhr er in die Waschanlage. Soweit, so gut.