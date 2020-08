1 Einen kuriosen Unfall meldet die Polizei aus der Nähe von Rostock. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Autofahrer ist laut Polizei von einer Blitzanlage aus einem Sekundenschlaf geweckt worden – und hat das Gerät dann umgefahren. Ein teurer „Spaß“, wie sich dann herausstellte.

Sievershagen - Ein Autofahrer im Sekundenschlaf soll auf einer Bundesstraße in Sievershagen bei Rostock von einem Blitzer geweckt worden sein - und hat diesen dann umgefahren. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, kommen auf den 26-Jährigen nun neben dem Bußgeld auch Schadensersatzforderungen von mehreren zehntausend Euro zu. Der Mann soll von dem Blitz der Messung so aufgeschreckt worden sein, dass er das Lenkrad verriss und das Messgerät komplett umfuhr.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das zuständige Ordnungsamt sammelte die nicht mehr funktionsfähige Blitzersäule ein. Bei dem Fahrer sei keine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol festgestellt worden, hieß es. „So einen Unfall hatten wir noch nicht in der Region“, meinte ein Polizist.