1 Das sieht schlimmer aus als es war: Bei einem Unfall auf der A 8 in Leonberg wurde niemand der insgesamt neun Insassen verletzt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsc

Nach missglücktem Spurwechsel auf der A 8 geraten zwei Wagen von der Fahrbahn. Verletzt wird niemand.











Glück im Unglück hatten am Sonntagabend zwei Autofahrer bei einem nicht alltäglichen Unfall auf der A 8 in Leonberg. Nach einem missglückten Spurwechsel gegen 18 Uhr zwischen den Abfahrten Leonberg-Ost und -West in Richtung Karlsruhe kollidierten ein BMW und ein Mazda miteinander.