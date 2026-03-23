In "Der Astronaut - Project Hail Mary" ist Meryl Streep nicht zu sehen, dafür aber kurz zu hören. Die Regisseure des Kinohits mit Ryan Gosling und Sandra Hüller haben nun verraten, wie es zu dem Gastspiel kam. Sie trauten sich zuerst nicht, bei der Oscar-Gewinnerin vorzusprechen.
Im Abspann taucht ihr Name nicht auf, dennoch ist Meryl Streep (76) Teil des Kinohits "Der Astronaut - Project Hail Mary". Für ein paar Sekunden ist sie als Stimme des Alien Rocky zu hören - wenn auch nur für Besucher des englischsprachigen Originals. Die Regisseure Phil Lord (50) und Chris Miller (50) verrieten nun gegenüber "Entertainment Weekly", wie der kuriose Gastauftritt zustande kam.