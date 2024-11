Kurioser Polizeieinsatz in Ditzingen: Woher stammt die Wunde am Hals?

1 Die Polizei greift in Ditzingen einen Mann auf, der randaliert. Er ist am Hals verletzt, woher die Wunde stammt, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Foto: imago/Ralph Peters

Zeuginnen melden der Polizei am Mittwochabend einen Mann, der sich verdächtig verhält. Die Beamten greifen den verletzten 29-Jährigen schließlich in der Höfinger Straße auf, er wird ins Krankenhaus gebracht. Woher seine Verletzung am Hals stammt, ist noch offen.











Die Polizei hat am Mittwochabend in der Höfinger Straße in Ditzingen einen verletzten Mann aufgegriffen. Wie die Polizei berichtet, meldete eine Anruferin gegen 22.30 Uhr einen unbekannten Mann auf ihrem Balkon in der Autenstraße. Wenig später meldete sich eine weitere Frau bei der Polizei und berichtete von einem Unbekannten, der vor ihrem Haus randalierte. Schließlich griffen die Einsatzkräfte in der Höfinger Straße einen 29-Jährigen auf, der am Hals verletzt war. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.