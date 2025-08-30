Kurioser Immobiliendeal: Der Tower-Kauf ist offenbar noch gar nicht unter Dach und Fach

In Fellbach wird der Immobilienunternehmer Joachim Ebner seit Wochen als Retter des Schwabenlandtowers gefeiert. Doch die Unterschrift unter den Kaufvertrag steht offenbar noch aus.
Seit Wochen wird der Immobilien-Unternehmer Joachim Ebner in Fellbach als „Retter des Schwabenlandtowers“ gefeiert. Nach Jahren des Stillstands scheint es endlich Hoffnung auf eine Fertigstellung der 107 Meter Pleite-Ruine zu geben, im Rathaus wird die Übernahme des unvollendeten Betonskeletts bereits als Befreiungsschlag im Kampf gegen die Wohnungsnot gewertet.