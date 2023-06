Kurioser Fund in Steinheim

Unbekannte haben ein Sammelsurium an Werkzeug und Geräten nahe Steinheim entsorgt. Noch ist unklar, woher die Gegenstände stammen.









Da hatte wohl jemand keine Lust mehr auf Gartenarbeit: Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Montag, 7. und 12. Juni, verschiedene Werkzeuge und Geräte auf einem Kornfeld in Steinheim abgeladen. Entdeckt wurde das Sammelsurium am Montag gegen 14.30 Uhr auf einer Fläche zwischen dem Hundesportverein und den Weinbergen. Es handelt sich unter anderem um drei verschiedene Sägen, Astscheren, eine Sackkarre und einen Rasenmäher. Teilweise war sogar noch Benzin in den Geräten.