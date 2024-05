Betrüger geben sich an der Haustür oft als Handwerker oder Amtspersonen aus. In Stuttgart und Kornwestheim geht es um angeblich beschädigte Wasserleitungen. In einem Fall ist das Diebesgut auch für die Polizei äußerst ungewöhnlich.

Meist ist es Bargeld und Schmuck, das Trickdiebe aus den Wohnungen ihrer Opfer mitgehen lassen. Doch offenbar sind die Täter in der Auswahl ihrer Beute flexibel: Im jüngsten Fall eines Trickdiebstahls durch falsche Handwerker ist einem betagten Opfer das Gebiss gestohlen worden. Womöglich glauben die Täter einen Abnehmer für die Zahnprothese zu finden, die immerhin mehrere Tausend Euro wert ist.

Laut Polizei spielte sich der Vorfall am Montag in der Föhrichstraße in Feuerbach statt. Die Täter klingelten gegen 10.50 Uhr an der Wohnungstür eines 85-Jährigen und gaben vor, die Kaltwasserleitung im Gebäude überprüfen zu müssen. Das war freilich nur ein Vorwand, um in die Wohnung zu gelangen. Das Opfer wurde abgelenkt – und dann bestohlen. Die Kriminalpolizei versucht nun den Tätern auf den Zahn zu fühlen. Sie sollen 30 bis 35 Jahre alt sein, einer 1,80 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren und Blaumann als Arbeitskleidung. Hinweise an die Kripo werden unter der Rufnummer 0711/8990-5778 erbeten.

Immer wieder die Masche mit der Wasserleitung

Womöglich gibt es einen Zusammenhang mit einem Trickdiebstahl am Montag gegen 9.15 Uhr in der Sofienstraße in Kornwestheim. Ein etwa 35 Jahre alter Mann gab sich als Bauarbeiter aus und behauptete, bei Baggerarbeiten sei eine Wasserleitung beschädigt worden. Deshalb müsse nun der Wasserdruck im Badezimmer überprüft werden. Als kurz darauf der Sohn der Seniorin eintraf, machte sich der Mann auf und davon. Die Frau musste feststellen, dass er Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatte. Der Trickdieb hat kurze schwarze Haare und trug schwarze Arbeitskleidung. Hinweise in diesem Fall erbittet das Revier Kornwestheim unter 0 71 54 /13 13 -0 .

Die Masche mit den angeblichen Wasserwerkern ist im Norden Stuttgarts auch schon früher angewendet worden. Am 10. April wurde ein 84 und 87 Jahre altes Ehepaar in Zuffenhausen von einem falschen Bauarbeiter heimgesucht. Glücklicherweise bemerkte der 87-Jährige aber, dass sich ein zweiter Mann ins Schlafzimmer geschlichen hatte. Nachdem die Männer resolut zur Rede gestellt worden waren, suchten diese das Weite. Ohne Beute. In diesem Fall wurden die Täter auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzt, mit kräftiger Statur und dunkler Kleidung. Wenige Tage später traf es eine Seniorin – ebenfalls wieder in Kornwestheim.