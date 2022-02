Kurioser Fall in Schorndorf

1 Den Polizisten bemerkten Alkoholgeruch beim Autofahrer. Foto: StZ/Phillip Weingand

Ein 54-Jähriger hat sich am Freitag in Schorndorf betrunken ans Steuer gesetzt – und dann ausgerechnet einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen. Was sind die Konsequenzen?















Link kopiert

Schorndorf - Ausgerechnet einer Streife der Polizeihundeführerstaffel hat ein 54-jähriger Autofahrer in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) am Freitagabend die Vorfahrt genommen. Der Mann, der gegen 23.35 Uhr den Schornbacher Weg in nördlicher Richtung befuhr, hatte den von rechts aus dem Holzbergweg kommenden Streifenwagen übersehen.

Zu einem Zusammenstoß kam es zwar nicht, allerdings stellten die Beamten bei der Kontrolle des Mannes einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil der 54-Jährige einen Alkoholtest vor Ort verweigerte, wurde der Test in einem Krankenhaus vorgenommen. Außerdem untersagte die Polizei dem 54-Jährigen die Weiterfahrt und beschlagnahmte seinen Führerschein. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.